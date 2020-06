Mare più bello d'Italia: anche alla Liguria le Cinque Vele di Touring Club e Legambiente

Anche nel 2020 la Liguria si merita le Vele assegnate da Legambiente e Touring Club per premiare il mare più pulito d’Italia.

Sul podio, in un anno in cui l’Italia punta proprio al mare nazionale per rilanciare il turismo in tempi di rischio contagio da coronavirus, c’è la Sardegna, che per ben cinque comprensori ha ricevuto le 5 Vele, e cioè il punteggio massimo, con il Litorale di Baunei, sulla costa orientale sarda, al primo posto in classifica.

Alla Liguria le 5 Vele sono state assegnate per le Cinque Terre, mentre 4 Vele sono state assegnate al Golfo dei Poeti. La classifica e i riconoscimenti sono stati assegnati analizzando un centinaio di comprensori, oltre 40 quelli premiati, dalla Riviera delle Palme al Salento, dall'Arcipelago Toscano alla Costa Cilentana.

La classifica delle regioni vede dunque al primo posto ancora una volta la Sardegna, seguita dalla Toscana e dalla Puglia a pari merito con tre comprensori a 5 vele. Seguono la Campania con due località, e la Liguria e la Sicilia con un comprensorio a testa.

Tutte le 15 località premiate sono descritte da Touring Club e Legambiente come luoghi in cui “trascorrere una vacanza attenta all'ambiente, all'insegna di natura e acqua pulita, ma anche di eccellenze enogastronomiche e luoghi d'arte”, e sono state inserite nelle proposte di viaggi contenute nella nuova guida “Vacanze italiane”, disponibile online dal 10 giugno.