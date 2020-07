Marassi, vandalizzata (ancora) la nuova area giochi: slitta l'inaugurazione

A tre settimane dall’arrivo dei giochi, alcuni vandali si sono introdotti nell’area per bambini in costruzione di piazza Galileo Ferraris, a Marassi, rovinando il pavimento di gomma che era già stato steso.

A denunciare quanto accaduto Aster, che dopo essersi occupata della riqualificazione di piazza Martinez, a San Fruttuoso, si è spostata in piazza Ferraris per proseguire con i progetti di restyling di alcune aree del Municipio Bassa Valbisagno.

I vandali si sono introdotti nel cantiere forzando le protezioni, e si sono accaniti sulla gomma dei giochi, appena posata: «La stupida condotta di qualcuno ha provocato un grave danno in quanto ci sarà un ritardo nella fine dei lavori dovuto alla necessità di posare nuovamente la gomma e al fatto che i giochi sono stati lordati con la resina - fanno sapere da Aster -Ciononostante noi di Aster non ci fermiamo. Chiediamo a tutti di collaborare per arrivare alla fine di questo lavoro tanto atteso».

Non è la prima volta che nell’area del Municipio Bassa Valbisagno le aree giochi vengono prese di mira: «Purtroppo nonostante enormi sforzi progettuali e finanziari da parte del Municipio il cantiere viene ripetutamente vandalizzato - ha confermato il presidente di Municipio, Massimo Ferrante - impedendo il termine dei lavori».