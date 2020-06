Piazza Ferraris, dopo le panchine “ad alta socialità” i nuovi giochi per bimbi

In principio sono arrivate le “panchine ad alta socialità”, nuove sedute più lunghe e dalle linee sinuose pensate per accogliere più persone, poi è stato il turno dei nuovi giochi per bimbi.

Prosegue il restyling di piazza Galileo Ferraris, area molto frequentata soprattutto da famiglie, bambini e ragazzi, complice la vicinanza con la scuola Papa Giovanni XXIII.

Le nuove panchine, installate una decina di giorni fa, corrono intorno agli alberi della piazza per consentire di sfruttare l’ombra e incentivare, appunto, la “socialità”, mentre in questi giorni sono arrivati i nuovi giochi per bambini, installati in un’area delimitata per garantire la sicurezza dei più piccoli.

Un’anteprima della nuova piazza è stata fornita proprio dal Municipio Bassa Valbisagno, che punta a completare la riqualificazione entro poche settimane. E da parte dei residenti sono già arrivati commenti di apprezzamento, con la richiesta di installare delle telecamere per impedire che l’area venga presa di mira dai vandali, vanificando il lavoro fatto.