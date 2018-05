Corso Buenos Aires, sparisce il manifesto anti-aborto

Nel silenzio è arrivato, e nel silenzio è stato rimosso: sparisce dal palazzo di fianco alla chiesa di Santa Zita, in corso Buenos Aires, il manifesto di ProVita contro l’aborto e la legge 194, quella che in Italia ha depenalizzato e disciplinato le modalità di ricorso all’interruzione di gravidanza.

In mattinata, infatti, sulla facciata del palazzo è comparso un altro maxi cartellone che pubblicizza un noto marchio di moda mare e costumi da bagno: nessuna traccia del tanto criticato manifesto che ritraeva un feto a 11 settimane corredato dalla scritta «ora sei qui perché tua madre non ti ha abortito».

Non è chiaro a cosa sia dovuta la repentina sparizione: soltanto un giorno fa il sindaco Marco Bucci, nuovamente interpellato sull’argomento nel corso del consiglio Comunale, rispondendo a un articolo 55 presentato dai consiglieri dell’opposizione aveva risposto che «dobbiamo lavorare per la città, questioni del genere dovrebbero passare in secondo piano».

Genova Today ha provato a contattare l’agenzia pubblicitaria che si occupa di gestire la pubblicità sull’impianto privato di corso Buenos Aires, senza però riuscire a chiarire se il manifesto sia stato tolto per scadenza della concessione o per altri motivi legati alle polemiche delle ultime settimane. Non è da escludersi che, trascorso l’anniversario della legge 194, l’associazione abbia deciso di farlo rimuovere, anche alla luce degli alti costi necessari per sostenere la spesa.