Genova accogliente e solidale, in migliaia al corteo

Migliaia di persone, per gli organizattori diecimila, sono scese in piazza oggi pomeriggio per partecipare alla manifestazione "Per Genova aperta, accogliente e solidale". Il lungo corteo colorato della manifestazione contro le politiche del governo in materia di immigrazione, respingimenti e il decreto Sicurezza è partito intorno alle 14.30 dalla stazione Marittima e ha proseguito fino in piazza Matteotti, sfilando per le vie del centro città. Circa 130 le associazioni che hanno aderito alla manifestazione, promossa dal comitato Genova Città Aperta.

In piazza la Comunità di San Benedetto al Porto, la Cgil, la Fiom, Scout dell'Agesci ma anche comitati, partiti, sindacati, mondo cattolico e dell'associazionismo e poi l'Anpi, Legambiente, Emergency e Caritas tra le tante sigle aderenti. "Porti aperti" lo slogan scandito ai megafoni, tanti i cartelli portati in piazza, che recitavano "Esistono solo due razze, quella umana e quella disumana", che riprendono l'obiettivo della mobilitazione: promuovere i valori di accoglienza, uguaglianza e giustizia sociale.

In testa al corteo c'erano gli Scout in divisa con lo striscione arcobaleno "Per Genova aperta" e un gruppo di genitori, ragazzi delle scuole e studenti genovesi. Nel cuore del lungo serpentone umano bandiere di Medici Senza Frontiere, di Libera e dell'Arci e attivisti, che hanno sfilato con cartelli per chiedere "diritti umani per tutti".