Macklemore turista a Genova. E sugli scooter in piazza Dante: «Pazzeschi»

Camicia con stampa tropical verde lime, marsupio di Gucci legato in vita e occhiali da sole leopardati: difficile riconoscere Macklemore, rapper e cantautore statunitense autore di hit come “Can’t Hold Us” e la recentissima “These Days”, ma i titolari di Freak Genova non hanno avuto dubbi e lo hanno subito “placcato” per una foto ricordo.

Lo scatto è comparso su Instagram nel pomeriggio di lunedì, giorno in cui l’artista, alla nascita Ben Haggerty, ha dovuto fare scalo a Genova per un inconveniente durante un viaggio: nella foto uno dei giovani proprietari del negozio di abbigliamento di via XX Settembre sorride in posa al suo fianco, ricordando nel commento «Come quel giorno in cui Macklemore si fermò da noi per chiedere info su dove farsi tatuare a Genova».

Macklemore dal canto suo non ha lesinato riprese in giro per la Superba, come dimostrano le Stories: pranzo in via Cesarea, poi salto in piazza Dante, dove ha ripreso le centinaia di scooter parcheggiati definendoli «insane», «pazzeschi», in serata gelato (apparentemente a Boccadasse) e foto con alcuni giovani fan, tra cui un giovane cantante, Alfa Andrea, che ne ha approfittato per fargli sentire su un pezzo.