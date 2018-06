Il Museo Luzzati resta chiuso: «Al vaglio nuove soluzioni»

Nuova sede e nuovo progetto per il Museo Luzzati: dopo la chiusura dello spazio di Porta Siberia dedicato al celebre illustratore, il Comune è alla ricerca di una soluzione in grado di garantire alla città il mantenimento di un patrimonio culturale importantissimo, ma poco conosciuto.

È quanto ha spiegato in consiglio comunale l’assessore alla Cultura e al Marketing, Elisa Serafini, in risposta a un’interrogazione dal consigliere Pietro Salemi presentata proprio per conoscere il futuro del Museo Luzzati: «A nessuno piacciono le pause di riflessione - ha esordito Serafini - Il Museo aveva bisogno di lavori di manutenzione, ma in generale di ripensare al progetto in generale. Si tratta di un museo gestito da una società privata, la Nugae Srl, sostenuta da Porto Antico Spa sia con la concessione degli spazi sia con un contributo annuale di 45mila euro, ma nel 2017 la società è stata messa in liquidazione e ha richiesto la chiusura per impossibilità a sostenere i costi».

Serafini ha spiegato che nei mesi precedenti alla chiusura il Comune ha cercato ulteriori fondi per rimandare la liquidazione, ma le perdite subite dalla società erano troppo ingenti: circa 60mila euro, che il 16 marzo scorso hanno fatto optare per la chiusura, comunicata immediatamente a Porto Antico. Che dal canto suo ha provato a supportare il museo, finendo poi per confermare la chiusura, sotto forma di “pausa”, lo scorso 30 maggio.

«Come Comune siamo lieti di svolgere il ruolo di facilitatori per cercare di trovare un nuovo percorso per il Museo Luzzati - ha concluso Serafini - Purtroppo l’illustrazione è un’arte più difficile rispetto alla musica o al cinema, ma ci impegneremo affinché Genova non perda il museo dedicato a Emanuele Luzzati».