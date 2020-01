Lotteria Italia: brusco calo delle vendite a Genova, vincite solo in terza categoria

Lunedì 6 gennaio 2020 sono stati estratti i biglietti vincenti della lotteria Italia 2019 2020. Sono in tutto cinque i premi di prima categoria, il primo dei quali si è aggiudicato 5 milioni di euro. In Liguria vinti premi solo con biglietti di terza categoria, da ventimila euro ciascuno. Quattro i tagliandi vincenti: G 293774, D 211022, E 413993, C 221758.

Lotteria Italia 2019 2020: i biglietti vincenti di prima categoria

Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro va al tagliando O 005538 venduto a Torino.

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars (UD).

Il terzo premio della Lotteria Italia da 1,5 milioni di euro va al tagliando N 121940 venduto a Roma.

Il quarto premio della Lotteria Italia da un milione di euro va al tagliando C 127922 venduto a Lucca.

Il quinto premio della Lotteria Italia da 500.000 euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba.

Dall'inizio delle vendite, in Liguria sono stati staccati 181.540 biglietti della Lotteria Italia, un dato in calo rispetto alla scorsa edizione (-7,4%). Genova, spiega Agipronews, si conferma la provincia dove sono stati distribuiti più tagliandi (98.160), con un decremento del 10%; in discesa le vendite anche in provincia di Savona (37.660, -5,9%), La Spezia (25.240, -3,1%) e Imperia (20.480, -2,3%).