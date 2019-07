Genova e la Liguria protagoniste in tv: puntata speciale di Linea Blu

Genova e la Liguria protagoniste in televisione grazie alla trasmissione di Rai 1 Linea Blu. Il programma condotto dalla giornalista spezzina Donatella Bianchi ha dedicato ampio spazio alle bellezze di Genova e della costa ligure nella puntata andata in onda sabato 27 luglio 2019.

Un viaggio all'insegna della bellezza, quella della costa ligure, e della sostenibilità. Proprio di quest'ultima, si è parlato al Porto Antico di Genova, dove sistemi innovativi e regole virtuose reinterpretano il porto del futuro sempre più ecosostenibile. Dal porto al mare, per parlare di itticoltura e di tutela di uno dei paradisi acquatici italiani. Rimanendo in tema di virtuosità ecosostenibile, fari puntati su Arenzano, dove una vecchia linea ferroviaria è stata trasformata in una pista ciclabile inserita in un paesaggio suggestivo. Non poteva mancare una visita di Donatella Bianchi all'acquario di Genova, dove da poco è arrivato un nuovo "inquilino": una piovra gigante.

Per chi si fosse perso la puntata la replica è disponibile online sul sito della Rai.