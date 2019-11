Bagno di folla per Liliana Segre

Domenica 24 novembre Liliana Segre è arrivata a Genova per ritirare il premio Primo Levi, che ogni anno viene consegnato a coloro che, con il proprio impegno morale, spirituale e civile, hanno contribuito alla pace ed alla giustizia per un mondo libero da pregiudizi, razzismo e intolleranza.

La senatrice a vita è arrivata poco prima delle 18 in una piazza De Ferrari stracolma. Già dalle 13 si era formata una lunga coda di persone in cerca dei coupon per accedere all'evento.

Con l'occasione è stata anche conferita la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, così come deliberato due settimane fa dal consiglio comunale.