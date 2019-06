Liguria Pride 2019, le modifiche alla viabilità

Sabato 15 giugno, in occasione del Liguria Pride, nelle strade e nelle vie del centro sarà modificata l'ordinaria viabilità cittadina. Questo in elenco il dettaglio delle modifiche:

In via San Benedetto è istituito il divieto di circolazione, sosta e fermata con la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli inadempienti dalle ore 11 fino a cessata esigenza In via Abbiate è istituito il divieto di circolazione veicolare dalle ore 14.30 fino a cessata esigenza In via Mura degli Zingari è istituito il divieto della circolazione veicolare dalle ore 16 fino a cessata esigenza. Durante la fase di passaggio dalle ore 15 e fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito segnalato di volta in volta dal personale di Polizia Locale, lungo questo itinerario: piazza Principe - via Andrea Doria - piazza Acquaverde - via Balbi - piazza della Nunziata - largo Zecca - galleria Garibaldi - piazza Portello - galleria Bixio - piazza Corvetto - via Santi Giacomo e Filippo - via Serra - via Fiume - via XX Settembre - piazza De Ferrari con arrivo previsto per le ore 20 circa. In via Dante, tratto lato mare, dalle ore 19 alle ore 21 e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta e fermata veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli inadempienti, esclusi veicoli afferenti alla manifestazione.

Modifiche percorsi autobus Amt per Liguria Pride

linee 3, 38, SP e Volabus

direzione levante i bus, giunti al termine di via Buozzi, proseguiranno per via Adua, via Fanti d’Italia, piazza del Principe, via Doria dove riprenderanno percorso regolare

direzione ponente i bus, giunti al termine di via Doria, proseguiranno per piazza del Principe, via Fanti d’Italia, via Adua, via Buozzi dove riprenderanno percorso regolare

linea FP

direzione Principe i bus, giunti al termine di via Buozzi, proseguiranno per via Adua, via Fanti d’Italia dove effettueranno regolare capolinea

direzione Fillak i bus, in partenza dal capolinea di via Fanti d’Italia, proseguiranno per piazza del Principe, via Fanti d’Italia, via Adua, via Buozzi dove riprenderanno percorso regolare

linee 20 e 32

direzione levante percorso regolare

direzione ponente i bus, giunti al termine di via Doria, proseguiranno per piazza del Principe, via Fanti d’Italia, via Adua, via Buozzi dove riprenderanno percorso regolare.