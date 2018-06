Liguria Pride, è il giorno del "corteo rainbow": attese 10mila persone

Partirà intorno alle 16 da via San Benedetto il Liguria Pride, il corteo per i diritti lgbtqi che quest’anno avrà per madrina Cecilia Strada, presidentessa di Emergency, ed è dedicato a Don Gallo, che quest’anno avrebbe compiuto 90 anni.

L’appuntamento, per i partecipanti alla manifestazione, è alle 15 in zona Principe: da lì il corteo, con in testa le famiglie arcobaleno, imboccherà via Balbi e raggiungerà Corvetto attraverso le gallerie, per poi scendere lungo via Serra, arrivare in zona Brignole e risalire lungo via XX Settembre: punto di arrivo del serpentone composto da 4 carri e centinaia di persone, piazza De Ferrari.

«Oggi è il gran giorno - gioiscono dal Coordinamento Liguria Rainbow - il cielo della Liguria si tinge dei colori della bandiera rainbow in nome di una società più giusta e accogliente: l’allerta rainbow invita tutti e tutte a uscire di casa, a scendere liberamente nelle vie e nelle piazze e a unirsi alla parata del Prode, di qualunque colore vi sentiate: l’amore non è bisogno di leggi per essere provato»

La manifestazione, va ricordato, quest’anno per la prima volta non ha ottenuto il patrocinio del Comune, che si è allineato alla scelta fatta dalla Regione nel 2016. A dare il sostegno alla carica rainbow, in compenso, sono stati l’Università di Genova, i Consolati dell’Ecuador e degli Stati Uniti e il Municipio Ponente, e diversi partiti politici hanno annunciato che saranno in piazza, dal Pd al Movimento 5 Stelle. Tantissime anche le associazioni che hanno aderito, dalla Comunità di San Benedetto ad Anpi passando per diverse altre realtà del territorio. Alla testa del corteo, come detto, ci saranno le famiglie arcobaleno genovesi guidati da Marilena Grassadonia, presidente di Famiglie Arcobaleno. Lo scorso anno i partecipanti erano stati 8mila, quest’anno le stime parlano di 10mila.

Il percorso del Pride e le modifiche ai bus

Il corteo dovrebbe arrivare intorno alle 20 a De Ferrari, e alla luce della manifestazione sono state predisposte alcune modifiche al traffico, nel dettaglio:

- in via San Benedetto, durante l’allestimento dei carri allegorici, dalle ore 11 fino a cessate esigenze è istituito il divieto circolazione, di sosta e fermata veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta

- divieto di transito a partire dalle ore 15, nella fase del passaggio dei carri allegorici, nelle vie San Benedetto, piazza del Principe, via Andrea Doria, piazza Acquaverde, via Balbi, piazza della Nunziata, largo Zecca, galleria Giuseppe Garibaldi, piazza del Portello, galleria Nino Bixio, piazza Corvetto, via Santi Giacomo e Filippo, via Serra, via Fiume, via XX Settembre e piazza De Ferrari.

- in via Dante, tratto lato mare, dalle ore 19 alle ore 21 è istituito il divieto di sosta e fermata veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta.

Qui, invece, le modifiche ai percorsi degli autobus