Liguria Pride 2018, modifiche ai percorsi dei bus

In occasione di 'Liguria Pride 2018' e vista l'interdizione al transito veicolare di via San Benedetto, sabato 16 giugno dalle ore 11 e fino al termine della manifestazione, le linee bus di Amt 3, 7, 20, 32 e 38 modificano il percorso come di seguito indicato:

Linee 3 e 38

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Buozzi, proseguiranno per via Adua, via Fanti d’Italia, piazza del Principe, via Doria dove riprenderanno percorso regolare.

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Doria, proseguiranno per piazza del Principe, via Fanti d’Italia, via Adua, via Buozzi dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 7

Direzione via Fanti d’Italia: i bus, giunti al termine di via Buozzi, proseguiranno per via Adua, via Fanti d’Italia dove effettueranno regolare capolinea.

Direzione Pontedecimo: i bus, in partenza dal capolinea di via Fanti d’Italia, proseguiranno per piazza del Principe, via Fanti d’Italia, via Adua, via Buozzi dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 20

Direzione via Rimassa: percorso regolare.

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti al termine di via Doria, proseguiranno per piazza del Principe, via Fanti d’Italia, via Adua, via Buozzi dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 32

Direzione Caricamento: percorso regolare.

Direzione San Francesco da Paola: i bus, giunti al termine di via Doria, proseguiranno per piazza del Principe, via Fanti d’Italia, via Adua, via Buozzi dove riprenderanno percorso regolare.