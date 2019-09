Le perle del Levante meno "affollate" secondo il magazine inglese di Lonely Planet

La Liguria continua ad attirare l'attenzione della stampa internazionale. Dopo la recente apparizione sul New York Times con un reportage dettagliato firmato Sebastian Modek, la nostra regione ha conquistato la prima pagina del magazine inglese delle note guide di viaggio Lonely Planet.

Nel numero del mese di agosto dell'edizione Uk è stato dedicato ampio spazio alle bellezze italiane e la copertina del giornale è andata alle Cinque Terre con un bellissimo scatto di Vernazza. All'interno, però, viene spiegato come il vero segreto sia uscire dal tradizionale circuito delle Cinque Terre (a cui viene comunque dedicato un approfondimento consigliando la visita a Corniglia perché si tratta della località visitata da meno turisti oppure quella a Vernazza, ma nelle prime ore del mattino o in serata) per scoprire alcuni gioielli meno "affollati" durante l'estate.

Fari puntati quindi su Sestri Levante con le sue "case color pastello, le sue ville e la sua architettura che sembra uscita da una fiaba", le sue "spiagge dorate" e le "strade strette della città vecchia ricche di ristoranti dove gustare la deliziosa pasta al pesto tipica di Genova". Citazione anche per i sentieri che consentono di vedere la splendida penisola dall'alto, ma anche per la Baia delle Favole e quella del Silenzio. Altre tappe consigliate, come tappe per una vacanza nel levante della Liguria, anche Porto Venere, Tellaro, Montemarcello e Framura.