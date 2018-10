Liguria la regione da cui si emigra di più: nel 2017 oltre 18mila persone hanno lasciato Genova

Per ogni straniero che arriva in Liguria, 4 italiani la lasciano: è quanto emergenze dall'edizione 2018 del “Dossier statistico immigrazione" presentato anche a Genova giovedì 26 ottobre. E proprio il capoluogo ligure è la prima città metropolitana a registrare il più alto numero di emigrazioni, con 15.375 cittadini partiti per l’estero in pianta stabile.

La Superba conferma il trend della Liguria, prima regione italiana per percentuale di cittadini espatriati: 18.520 le persone emigrate all'estero nel 2017 (1,18%), più numerose rispetto a quanto accaduto in Lombardia, Sicilia, Veneto ed Emilia. E analizzando i dati più a fondo emerge che la popolazione di cittadinanza straniera, in Liguria,

«Quello sull'emigrazione è un dato impressionante - è stato il commento di Andrea Torre del centro studi Medì, redattore della sezione ligure del dossier - ben più di quello relativo all'immigrazione, che cresce, ma senza grandi picchi». Numeri che emergono anche dallo studio: la popolazione con cittadinanza straniera in Liguria è aumentata tra il 2016 e il 2017 del 2,46%, parti a 3.396 persone, arrivando a quota 141.720. L'incidenza complessiva degli stranieri è cresciuta negli ultimi dieci anni passando dal 5,8 al 9,1%.

Motore principale dell’emigrazione dei liguri, la ricerca di un lavoro che a Genova sembra non esserci. E anche per gli stranieri, la maggior parte dei permessi di soggiorno vengono rilasciati non per ragioni di lavoro, ma per motivi umanitari o per ricongiungimenti familiari: difficile riuscire a mantenersi per i 10 anni di fila necessari a ottenere la cittadinanza italiana, e coloro che ci sono riusciti sono scesi dai 5.540 del 2016 ai 3,944 del 2017.