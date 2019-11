A Genova si usa l'auto meno che nel resto d'Italia, lo dice una ricerca

La Liguria è la regione italiana che usa meno l’auto e tra le provincie Genova è la maglia nera. Questo il doppio dato che emerge da una ricerca realizzata da Unipolsai analizzando i dati delle scatole nere installate nelle automobili. Una media in Liguria di 38 chilometri al giorno e un totale di 9.584 chilometri, 360 in meno rispetto al 2017 e 2300 in meno rispetto alla media nazionale.

Sempre secondo i dati estrapolati dalla ricerca i liguri stanno al volante 1 ora e 20 minuti al giorno e utilizzano l’auto 252 giorni all’anno, contro una media italiana di 286 a una velocità media di 28,5 km/h che tastimonia un traffico in aumento (anche in questo caso il dato è inferiore alla media nazionale, pari a 29,5) , soprattutto nelle provincie di Genova (28,1) e La Spezia (28,2).

Passando proprio ai dati che riguardano i genovesi, la nostra è la provincia in cui si utilizza meno l'auto (240 giorni l'anno), con una media di 9144 chilometri totali all'anno.