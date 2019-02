Pizza Hero, la sfida tv tra i forni del Levante elegge il "re della focaccia"

Pizza Hero - La Sfida dei Forni sbarca in Liguria. Il programma, in onda su Nove manderà in onda stasera, lunedì 25 febbraio 2019 alle ore 21.25 una puntata girata proprio nel levante della nostra regione.

Si tratta di un cooking talent show presentato dal pizzaiolo romano Gabriele Bonci, che gira l'Italia alla ricerca dei forni da mettere in sfida. Nella puntata, girata qualche mese fa, si contenderanno il titolo di "re della focaccia" tre forni: il panificio Revello, che si trova a Camogli, La Baracchetta di Biagio di Recco e il panificio Schenone di Rapallo. Grande protagonista della puntata sarà la Focaccia di Recco.