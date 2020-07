Lego Store, conto alla rovescia per l'apertura: in mostra anche la Lanterna e Porta Soprana

Conto alla rovescia per l’apertura del primo Lego Store certificato genovese: l’inaugurazione è fissata per il 25 luglio 2020 in Via Fieschi, 6-8 r, sede del negozio, alle 16, orario in cui bambini e adulti potranno assistere al taglio di un nastro speciale, tutto fatto di mattoncini Lego.

Lo store, che si pone come punto di riferimento di tutta la regione, si sviluppa su un unico piano e misura circa 110 mq: in occasione dell’inaugurazione ospiterà un tributo alla città di Genova grazie all’associazione di Afol LiguriaBricks (Adult Fan Of Lego), che ha ideato e realizzato due riproduzioni a tema genovese.

I tributi sono la riproduzione della Lanterna di Genova, ricostruita in scala 1:100 con oltre 3.400 mattoncini e alta 132 cm, e Porta Soprana, costruita in scala 1:60 con oltre 8.800 mattoncini arrivando a un’altezza di 84 cm, una larghezza di 66 cm e una profondità di 22 cm.