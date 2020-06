Lego sbarca a Genova con un nuovo store (e cerca personale)

Lego arriva a Genova, e oltre a occupare uno spazio in precedenza vuoto e a portare nuova linfa al commercio del centro città (e gioia per gli appassionati) assume personale.

Proprio dalla ricerca di personale, infatti, è stata confermata la notizia dell’arrivo di Lego nel capoluogo ligure: uno store dedicato ai mattoni colorati più famosi del mondo, inventati nel lontano 1932 in Danimarca e diventati un brand mondiale.

Il nuovo Lego Store sorgerà all’incrocio tra via Fieschi e via XX Settembre, un crocevia particolarmente trafficato per quanto riguarda lo shopping. A oggi Percassi, l’azienda che si occupa di assunzioni per Lego, ha pubblicato annunci su vari portali dedicati al lavoro per la ricerca di un sales assistant part-time, di uno store manager e di un sales assistant appartenente alle categorie protette.

Ancora non è chiaro quando il negozio aprirà, ma gli appassionati già scalpitano, soprattutto a Genova, dove LiguriaBricks, associazione che ogni anno proprio ai Lego dedica una mostra, si è vista costretta ad annullare l’edizion 2020, prevista a maggio, causa coronavirus.