È di Lavagna il sosia di Cristiano Ronaldo: per lui pianti, selfie e svenimenti

Quando si trova a passeggiare per le strade di Torino c'è chi inizia ad additarlo, chi a gridare, ad emozionarsi, a commuoversi, a mettersi in fila per un selfie o per un abbraccio. Non mancano ragazze che addirittura si mettono a piangere o che - persino - svengono, per il bel Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus e della nazionale portoghese.

Peccato che non si tratti veramente di Cristiano Ronaldo, bensì di Gianfranco Sanguinetti, 35 anni, di Lavagna, personal trainer e sosia del mitico CR7, come racconta La Stampa.

La somiglianza hanno iniziato a notarla amici e conoscenti di Gianfranco fin dal 2006, quando Ronaldo ha iniziato la sua ascesa nel mondo del calcio. E per il ligure è stato un divertimento, tutto sommato, iniziare a osservare con più attenzione l'attaccante per cercare di somigliargli sempre di più, fino a diventarne il sosia in tutto e per tutto. Il fatto di essere madrelingua spagnolo, poi, ha certamente dato una mano.

Un'esperienza divertente, certo, ma che ha anche qualche risvolto impegnativo. Quando Gianfranco è in giro e viene scambiato per CR7, infatti, non è raro che venga letteralmente assediato da decine di fan, troppo presi dall'euforia per pensare che in effetti è quantomeno strano che Cristiano Ronaldo - campione d'Europa e ritenuto uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, nonché tra i più prolifici - vada a passeggio da solo, senza bodyguard: gioie e dolori di una vita da (sosia di) star.