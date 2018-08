Turismo, nuovi cartelli in città: c'è anche la Lanterna

C’è anche la Lanterna, simbolo di Genova, nell’elenco dei monumenti e dei luoghi di interesse artistico e culturale indicati sui cartelli stradali del capoluogo ligure.

Da qualche giorno, infatti, in città sono spuntati anche cartelli che indicano la direzione per raggiungere il faro della Superba: a confermarlo è l’assessore comunale al Commercio e al Turismo, Paola Bordilli, che ha condiviso due foto delle recenti “acquisizioni”.

Una delle foto è stata scattata alla stazione ferroviaria di Principe, un’altra dalla rotatoria davanti alla Villa del Principe, all’altezza della Stazione Marittima: in entrambi i casi sui cartelli a fondo marrone si legge, in bianco, la scritta “Lanterna” corredata dalla freccia. Altri cartelli sono stati installati in zona Terminal Traghetti.

«Finalmente il nostro simbolo è indicato nella cartellonista turistica», ha detto entusiasta Bordilli chiamando in causa Andrea De Caro, presidente dell’associazione Giovani Urbanisti, i volontari che da anni ormai si occupano di gestire la Lanterna, compreso il parco e il museo, e di organizzare eventi finalizzati a promuoverla e a valorizzarla. In particolare, il complesso resta aperto tutto agosto ed è possibile visitarlo tutti i fine settimana dalle 14.30 alle 18.30, anche a Ferragosto.