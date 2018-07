"Sfilata" di top model a Portofino: in Piazzetta i due ex angeli di Victoria's Secret

Sfilata di bellezze da passerella a Portofino nel weekend appena trascorso: tra sabato e domenica, in Piazzetta e su yacht ormeggiati al largo del celebre borgo sono state avvistate due top model di fama internazionale, entrambe ex angeli del brand di lingerie super sexy Victoria’s Secret.

Nello specifico, si tratta di Karlie Kloss, biondissima e altissima bellezza 25enne protagonista di numerosissime campagne pubblicitarie, e di Natalia Vodianova, 36enne di origini russe prediletta dagli stilisti d’alta moda, ribattezzata “la Cenerentola russa” per gli occhioni azzurri, i capelli biondi e la sua storia da film: poverissima in patria, è stata scoperta al mercato da un talent scout che nel giro di poche settimane l’ha portata a Parigi per la settimana della moda trasformandola in una super top.

Entrambe hanno “rivelato la posizione” con alcuni scatti postati su Instagram: la Kloss ha posato seduta sul muretto in Piazzetta, outfit semplicissimo composto da gonna rossa e canotta bianca che se possibile ha messo ancora più in evidenza il suo fascino; la Vodianova, invece, ha scelto Portofino per festeggiare l’anniversario di matrimonio con Antoine Arnault, figlio dell’imprenditore Bernard, spostato 7 anni fa. E per celebrare l’occasione ha condiviso una foto che li ritrae mentre si scambiano un romantico bacio sui ciottoli della viuzza che porta in Piazzetta. Qualche indizio in più è poi arrivato dalle Stories: la modella russa è stata immortalata mentre si gode il panorama su Portofino in compagnia dei figli.

Le due top sono soltanto le ultime a scegliere la Liguria e Portofino come meta delle vacanze: nei giorni scorsi anche Sarah Jessica Parker, ex Carrie Bradshaw in “Sex & the City”, è comparsa in Piazzetta, e prima di lei la sorella più grande del clan delle Kardashian, Kourtney, arrivata su un mega yacht con il nuovo fidanzato e la madre Kris Jenner.