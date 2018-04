Jack Savoretti visita il Gaslini, concerto improvvisato per i piccoli pazienti

Affascinante, talentuoso e dal cuore d’oro: a Genova per i tre concerti sold-out all’Archivolto di Sampierdarena, il cantante italo-britannico di origini genovesi Jack Savoretti ha voluto fare visita ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Gaslini, un incontro che si è trasformato in un concerto nei corridoi dell’istituto davanti agli sguardi incantati di bambini, genitori e personale medico.

Savoretti, tifoso sfegatata del Genoa e papà di due bimbi, Costanza e Winter, è arrivato al Gaslini poco dopo le 11 portando un ulteriore sorpresa, e cioè i giocatori rossoblù Mattia Perin e Andrea Bertolacci. Dopo la visita nel reparto Day Hospital oncologico di Pediatria, il cantante ha imbracciato l'inseparabile chitarra e suonato dal vivo alcuni tra i suoi brani più noti, prima tra tutti la sua “When We Were Lovers”. Sorridente e visibilmente emozionato, davanti ai sorrisi dei bimbi ha concesso diversi “bis”.

Alla visita hanno partecipato il direttore generale del Gaslini, Paolo Petralia, che ha ringraziato il cantante per la visita, e l’assessore allo Sport, Ilaria Cavo. Entrambi hanno ricordato l'importanza della Partita del Cuore (cui parteciperà anche Savoretti), in programma al Ferraris il prossimo 30 maggio proprio per raccogliere fondi per il Gaslini e l'Airc.

