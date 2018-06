Le star di Instagram insieme per le aperture serali estive dei musei

Venerdì sera, i Musei di Strada Nuova hanno ospitato un "instameet" dedicato alle aperture serali estive.

Gli instagramer e influencer locali, attraverso i loro scatti poi postati con l’hashtag #MuseidiStradaNuova, hanno raccontato sui social le opere custodite a Palazzo Rosso, a Palazzo Bianco e a Palazzo Tursi.

La pittura, e più in generale l’arte, cristallizza nel tempo attimi di vita quotidiana: i dettagli delle opere ci suggeriscono gesti e movenze che lasciano intravvedere emozioni e stati d'animo del soggetto, talora estremi - come la Cleopatra del Guercino o Catone nel grande notturno di Assereto - talora quotidiani - come la cuoca di Bernardo Strozzi - altre volte simbolici, amorevoli o dolorosi, come le carezze delle Madonne ai Bambini o le lacrime della Maddalena del Canova.