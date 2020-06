Liguria da record per mare pulito: conformi 374 tratti su 380

Anche il tratto Foce Torrente Prino, nel comune di Imperia, torna conforme, e per la Liguria, all’inizio di questa estate così particolare causa coronavirus, i risultati dei campionamenti di Arpal sono più che positivi.

Il secondo campione raccolto a Imperia, conseguente a inquinamento non di breve durata, ha dato esito positivo, il che significa che alle 12.30 del 28 giugno la situazione vede sui 380 tratti in cui è stato suddiviso il litorale ligure per la stagione balneare 2020, 374 conformità.

Sono invece non conformi i tratti Levante Torrente Rexello (Genova) e Corso Trento e Trieste (Sanremo, Imperia). Inoltre per due tratti interni al porto di Rapallo vige l’interdizione e il divieto cautelativo di balneazione e chiusure preventive da parte dei Sindaci sono state disposte per il tratto Foce Rio Lasca, nel comune di Finale Ligure (Savona) e II Traversa Olivo nel comune di Portovenere (La Spezia).