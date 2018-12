Migliori iniziative per bambini del 2018, premiate tre realtà genovesi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Impegno sociale, originalità e successo tra il pubblico: sono questi i fattori che hanno portato alla premiazione delle tre realtà genovesi dedicate ai bambini e alle famiglie più influenti del 2018. A dirlo è il portale 101giteinliguria.it, punto di osservazione unico e privilegiato, in materia di eventi, iniziative e strutture dedicate all’universo family, che come l’anno scorso tira le somme del 2018 e assegna il “Premio 101giteinliguria.it”, un riconoscimento alle tre iniziative più innovative, meritevoli, ma soprattutto più cliccate e gradite dal pubblico.

Per la sezione “Eventi”, ad aggiudicarsi la targa è l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Genova per l’evento benefico Pompieropoli, per il grande successo e seguito avuto sul portale e per il carattere benefico e sociale dell’iniziativa, dedicata alle famiglie sfollate dei quartieri interessati dal crollo del Ponte Morandi. Pompieropoli è la manifestazione che fa conoscere ai bambini e ragazzi il lavoro dei Vigili del fuoco, attraverso la partecipazione a percorsi e laboratori realistici. Per la sezione “Editoria”, in cui si premia la migliore iniziativa editoriale, libraria o digitale, il riconoscimento va al sito web WeLoveMoms (www.welovemoms.net), premiato per l’innovazione rappresentata dal portale dedicato alle neo mamme genovesi e per l’attività di supporto alla genitorialità nella città di Genova. Un’iniziativa fresca e innovativa, che si è concretizzata nell’evento Speed Moms, in cui i genitori genovesi incontrano esperti tra cui tra cui pediatri, ostetriche, educatrici e pedagogiste, per chiedere loro consigli e chiarire dubbi sui difficili mestieri di mamma e papà.

Ultima categoria premiata è quella dedicata alle “Strutture”, dove trionfa l’Asilo Nido “La Monelleria di Carignano”, per l’originalità della proposta educativa e per l’attenzione alla sicurezza e alla divulgazione delle tecniche di primo soccorso pediatrico per genitori ed educatori. La struttura, che accoglie bambini da 0 a 36 mesi basa il proprio pensiero pedagogico sulle relazioni significative della prima infanzia, dove è presente una unità tra sviluppo cognitivo ed emotivo. Questo si realizza attraverso progetti educativi basati su un'idea di bambino competente anche attraverso la scoperta del territorio in cui vive, e laboratori o meglio "atelier" pomeridiani. Dal 2011, 101giteinliguria.it è il portale di riferimento per i genitori liguri - e non solo - che cercano sul web idee e spunti in materia di eventi, attività e iniziative a cui partecipare con i propri figli. Nato su iniziativa di Cristiano Fiore e Marcella Marraro (autrice di Milano per i Bambini, Gevona.it, Cakemania.it), il sito scopre, propone, suggerisce e recensisce attività e strutture dedicate ai bambini e alle famiglie, offrendo ai genitori tutte le informazioni utili alla scelta consapevole delle iniziative per i più piccoli organizzate sul territorio ligure.

L’anno scorso la scelta di dedicare un riconoscimento alle tre migliori iniziative dell’anno in ambito family e a chi si è impegnato a rendere Genova e la Liguria un po’ più vive e attive sotto questo aspetto. «Dal nostro punto privilegiato di osservatori di uno sviluppo, cittadino e regionale, di una rete di strutture #amisuradibambino, possiamo dire che negli ultimi anni si è aperto un nuovo scenario – spiega Cristiano Fiore, fondatore del portale 101giteinliguria.it - nuove strutture educative e di intrattenimento, nuovi professionisti dell’organizzazione di eventi, nuove direzioni museali, nuove iniziative editoriali hanno impresso a Genova e alla Liguria un’accelerazione fortissima, quasi che si può affermare la nascita di una vera e propria “kid economy ligure”. Questo riconoscimento è un modo per premiare e ringraziare le realtà che si impegnano per migliorare la città e regalare ai genovesi nuove opportunità e momenti di svago».