Conclusa l'iniziativa benefica per i bambini del Gaslini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

In riferimento all'articolo sulla rivista web di categoria, l'iniziativa benefica per i bambini dell'ospedale Giannina Gaslini si è conclusa con un piccola donazione di 245.00 euro, il prossimo anno cercheremo di espandere l'iniziativa ad altri gruppi biker genovesi e non, il Gaslini è l'ospedale dei bambini di tutta Italia.



Un ringraziamento ai Bikers che hanno partecipato :



Lino Macaluso

Daniele Cartegenova

Stefano Dapei

Sergio Ascheri

Andrea Morando

Marco Pelle

Daniele Ciangherotti

Stefano Martorana

Marco Doccula

Ivano Verno

Francesco Ambrosini



Un ringraziamento anche al nostro negozio di settore partner 58 rosso bikers store di Genova Via Archimede 58 che con l'assistenza meccanica ha contribuito alla riuscita dell'iniziativa.

( Andrea - Lorenzo - Silvia )



Il Presidente Lino Macaluso



https://mtb-vco.com/la-s-d-genova-mtb-promuove-uniniziativa-benefica/

Gallery