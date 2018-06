Le 'Crocerossine' compiono 110 anni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Per più di un secolo queste donne, sono state presenti nelle guerre, nelle catastrofi naturali, a fianco dei profughi, in attività di sostegno sociale e sanitario in Italia ed in missioni all’estero, prestando un servizio volontario che hanno cercato di esercitare, anche nei momenti più difficili, con il sorriso e con la loro tenerezza e dolcezza di mogli, amiche, madri, sorelle. Ecco perché l’Ispettorato regionale della Liguria ha deciso di festeggiarne il compleanno con una gara di torte tra pasticcerie. Dal 2 al 10 giugno, nelle pasticcerie liguri che aderiranno all’iniziativa, da Ventimiglia a La Spezia, si esporrà un dolce ispirato al tema 110 anni della nascita del Corpo delle Infermiere Volontarie.

A questa “dolce” iniziativa hanno aderito 34 pasticcerie liguri e la creazione più bella e significativa verrà premiata a Genova venerdì 8 giugno presso il Circolo Ufficiali dell’esercito. L'evento è stato realizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC di Genova e con l’Associazione Pasticcerie FEPAG e ASCOM che si ringraziano per il prezioso contributo. Pertanto dal 2 giugno potrete vedere, nelle vetrine aderenti, una torta dedicata alle Infermiere Volontarie, da quel giorno la gara regionale sarà aperta e che vinca il migliore! W la Croce rossa. W LE Crocerossine!