Ex Ilva, continua la protesta: i lavoratori bloccano i varchi

Continua la protesta dei lavoratori ex Ilva per la decisione, da parte di ArcelorMittal, di prolungare la cassa integrazione covid-19 sino al 21 giugno, coinvolgendo 600 persone.

Dopo la “passeggiata civile” dei giorni scorsi, i lavoratori si sono dati appuntamento giovedì mattina agli ingressi lato aeroporto, bloccando i mezzi in entrata e in uscita in segno di protesta, come già accaduto a Novi Ligure il 19 maggio.

«Mittal ha inviato alle organizzazioni sindacali una nuova procedura di cassa integrazione dopo averne mandata una giovedì 14 maggio e dopo aver inviato le lettere di cassa ai lavoratori il 15 maggio - tuona Bruno Manganaro, segretario della Fiom - Oggi c'è una nuova procedura, ma allora quella precedente era illegittima. Non abbiamo detto una sciocchezza. I lavoratori sono andati in cassa senza copertura giuridica e chi pagherà quei giorni? Come può una azienda in 5 giorni chiedere due volte all'Inps la stessa cassa integrazione? L'azienda tratta le questioni normative come carta straccia ritenendo di non dover rispondere a nessuno».

I sindacati hanno indetto anche uno sciopero di un’ora su ogni turno: «Gli ordini ci sono, e la cassa non è giustificata - dicono i lavoratori - Vogliamo solo lavorare».