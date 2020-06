Strada a mare Guido Rossa, in arrivo il tutor per ridurre gli incidenti

Entro novembre 2020 sarà installato e messo in funzione il tutor sulla strada a mare Guido Rossa per il controllo del rispetto dei limiti di velocità. Lo ha spiegato in consiglio comunale l'assessore alla sicurezza Stefano Garassino rispondendo a un'interpellanza presentata dal consigliere Francesco De Benedictis.

«Tra le "mission" che ci siamo posti - ha detto Garassino - c'è ovviamente la riduzione degli incidenti stradali in città e dopo l'ottimo risultato del tutor sulla sopraelevata che ha praticamente azzerato gli incidenti mortali abbiamo deciso di replicare anche sulla Guido Rossa, strada a scorrimento veloce dove troppe persone superano ampiamente i limiti, spesso anche alla guida di camion».

«Abbiamo quindi avviato le procedure di gara nella seconda decade di maggio - ha concluso l'assessore - e salvo gravi imprevisti contiamo di rispettare i tempi previsti e attivare gli impianti entro la fine del mese di novembre 2020».