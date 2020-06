Migliori ristoranti a domicilio d'Italia, uno è di Genova

C'è anche un locale genovese nella nuova a “Guida dei migliori 50 ristoranti a domicilio in Italia" pubblicata da Just Eat, che ha deciso di premiare i migliori locali che offrono consegne a domicilio inserendoli in una ricca guida con diverse categorie che vanno dal miglior ristorante d'Italia a quello più innovativo e più social, passando per quelli con i servizi migliori e che offrono le migliori nuove tendenze internazionali.

E proprio nella categoria "Nuovi food trend" c'è l'unico ristorante di Genova e della Liguria inserito nella guida, si tratta di "Bowl" di via Cesarea, locale che offre cucina giapponese e poke.

"Il food delivery oggi permette di conoscere e avvicinarsi a esperienze food un tempo inaspettate perché distanti dalla tradizione culinaria italiana in termini di prossimità e cultura - si legge nell'apposita sezione della guida - . La ristorazione a domicilio ha abilitato e reso disponibili nuovi gusti e cucine di tendenza che stanno spopolando e diventando amatissime lungo la Penisola e sempre più ordinate da gustare a casa. Ed è per ispirare la scoperta di questi food trend che Just Eat ha deciso di dedicare quest’ultima sezione della guida proprio alle cucine del futuro e ai ristoranti che si stanno distinguendo nella loro preparazione e offerta, dall’ormai famosa Pokè-mania al successo del Bao, passando attraverso la passione per Noodles, vegetariano e molte altre cucine di tendenza. Riscoprire l’Oriente più autentico, provare ingredienti nuovi presenti nei piatti esotici o mangiare il pollo in ricette speciali consente di viaggiare attraverso i sapori, rimanendo comodamente a casa. Just Eat celebra qui i ristoranti che hanno saputo rispondere alla curiosità di sperimentare nuovi sapori e che hanno accolto la sfida di far scoprire agli italiani i food trend del momento".

Complessivamente sono stati coinvolti oltre 12mila ristoranti e locali che offrono consegne a domicilio in tutta Italia e per la selezione dei migliori 50 sono state utilizzate votazioni ed esperienze dirette degli utenti oltre a una giuria di esperti nel settore.

La guida, scaricabile online a questo link, nasce dalla volontà di Just Eat di valorizzare le realtà che si sono distinte e che sono state maggiormente apprezzate dai consumatori, identificando una top 50 tutta italiana delle eccellenze della ristorazione a domicilio. La guida include i finalisti delle tre categorie principali all’interno del premio Takeaway Awards, e si struttura in 11 premi: dalle migliori performance per risultati come ordini, volumi raggiunti con il delivery e clienti, ai ristoranti più amati dai consumatori, fino ai tre premi speciali divisi in miglior progetto sostenibile, miglior progetto innovativo e ristorante più social, tre assegnazioni esclusive rilasciate da giurie di qualità, oltre a una selezione di 9 nuovi food trend con i ristoranti per ordinarli a domicilio.