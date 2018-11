Il 16 novembre è la Giornata Internazionale della Tolleranza

Tutti più buoni, tutti più tolleranti, il 16 novembre, con la Giornata Internazionale della Tolleranza.

Non si tratta dell'"ultima moda": questa giornata è stata istituita nel 1995 dall'Unesco, per ricordare i principi che hanno ispirato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dalle Nazioni Unite nel 1948.

Non è casuale che questa giornata sia nata proprio nel 1995: era quello, infatti, l'Anno per la Tolleranza indetto dalle Nazioni Unite, in coincidenza con il 125esimo anniversario della nascita del Mahatma Gandhi.

Tra gli eventi correlati a questa giornata, l'Unesco-Madanjeet Singh Prize for the promotion of tolerance and non-violence, e l'Universal Tolerance Cartoon Festival in Norvegia.