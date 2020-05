Autostrade, riaperto il casello di Genova Est

È stato riaperto mercoledì mattina alle 6 il casello autostradale di Genova Est, chiuso la scorsa settimana per verifiche nella galleria Campursone II.

Ad anticiparlo era stato martedì sera l’ad di Autostrade, Roberto Tomasi, e in in mattinata è arrivata la conferma dell’azienda: «Si sono conclusi i monitoraggi, e i relativi lavori di ripristino, della Galleria Campursone II di Genova. Il traffico nella tratta dove è situato il fornice è stato dunque riaperto a partire dalle ore 6».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tornato pienamente operativo, dunque, anche il casello d Genova Est, chiuso per diversi giorni: «Autostrade per l’Italia ringrazia gli automobilisti e la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per i disagi di questi giorni», si legge nella nota diffusa dalla società, che lunedì presenterà un piano di riduzione delle tariffe e messa in sicurezza del nodo ligure.