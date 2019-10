Genova sarà Capitale europea dello Sport 2024

Vittoria per la Superba: Genova è stata scelta come Capitale europea dello Sport 2024, come confermato dal Comune nel pomeriggio di giovedì.

A deciderlo è stata Aces Europa, la Federazione delle Capitali Europee dello Sport, la cui delegazione era stata a Genova nelle settimane scorse proprio per valutare la candidatura della città. Il capoluogo ligure si era candidato per il 2023 insieme con Glasgow, ma la commissione ha alla fine deciso di assegnare il 2023 proprio a Glasgow e l'anno successivo alla Superba. Quest'anno è toccato a Budapest, nel 2020 sarà Malaga, l'anno successivo l'Aia e nel 2022 toccherà a Lisbona. Poi, Glasgow e Genova.

«Dopo esserci aggiudicati l’edizione 2022 della The Ocean Race di vela arriva un’altra grande sfida per Genova - ha detto soddisfatto il sindaco Marco Bucci - Una sfida organizzativa ma soprattutto un’altra occasione per promuovere la nostra città in tutta Europa. Ma anche un’altra testimonianza di come l’amministrazione comunale sia attenta ai grandi eventi sportivi».

«Essere città europea dello Sport per il 2024 - ha aggiunto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - è una grande vittoria per Genova, frutto di un importante lavoro di squadra che caratterizza la nostra azione di governo. Un traguardo prestigioso che sarà volano per l’economia della città. Siamo pronti a sfruttare al meglio questa grande opportunità: avanti Genova”.