È genovese il vincitore del concorso "Il gay più bello d'Italia"

Occhi azzurrissimi, sorriso smagliante e fisico scolpito: è il genovese Mattia Martone il gay più bello d’Italia, vincitore dell’edizione 2019 del concorso che si è tenuto nei giorni scorsi in Versilia.

Mattia, residente a Roma ma originario di Genova, è stato premiato al Mamamia di Torre del Lago il 23 agosto: 34 anni, single, di professione bartender in un locale della Capitale, conta su quasi 3mila follower su Instagram, comprese quelle delle recenti vacanze nella sua Liguria.

Sul podio dietro di lui, l’italo-siriano Nawras e il pugliese Daniele: «Dire grazie non è mai un gesto scontato, non è mai inutile - ha scritto Mattia fresco di vittoria - quindi ancora grazie a tutti davvero per questa esperienza meravigliosa».