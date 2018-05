Il Gaslini compie 80 anni: la bandiera dell'ospedale sulla nave Palinuro

Proseguono gli eventi celebrativi organizzati in occasione degli 80 anni dell’Istituto Giannina Gaslini: dopo la dedica di Euroflora 2018, la visita per i bambini di Mickey Mouse in occasione degli 80 anni di Disney Company Italia e la prestigiosa visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da oggi la bandiera con lo storico logo dell’ospedale pediatrico genovese sventola su Nave Palinuro. Giovedì mattina il Presidente del Gaslini Pietro Pongiglione ha consegnato al Comandante della Nave Palinuro Giuseppe Valentini la bandiera dell’Istituto Gaslini. La cerimonia si è svolta a bordo della nave ormeggiata al Molo Varicella presso l’Arsenale Militare di La Spezia: Nave Palinuro, la porterà issata sull’albero maestro durante tutta la 54° Campagna addestrativa 2018, in onore dei bambini in cura presso l’ospedale pediatrico.

«Giorni fa il Gaslini ha compiuto 80 anni e lo ha celebrato ricevendo l’altissimo onore di una visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi celebriamo il lavoro dei nostri 2000 operatori con una cerimonia che non ha precedenti nella storia della marineria: abbiamo issato il vessillo del Gaslini sulla Nave Palinuro. Lo abbiamo chiesto all’Ammiraglio Valter Girardelli e subito ottenuto: voglio ringraziare la Marina Militare per questo meraviglioso gesto simbolico di solidarietà e vicinanza ai nostri bambini e ai nostri operatori» ha detto il Presidente del Gaslini consegnando la bandiera dell’Istituto al Comandante della nave Giuseppe Valentini.

«La Nave scuola della Marina Militare Italiana ha accettato con piacere l’invito del Gaslini di portare l’insegna dell’Istituto in giro per il mondo: questo ci riempie d’orgoglio di gioia e di onore perché ci permette di farci portavoce di una realtà internazionale del livello del Gaslini e diffondere ulteriormente il valore della nostra Itali» ha detto il Comandante di Nave Palinuro Giuseppe Valentini a margine della cerimonia.

L’incontro è stato anche l’occasione per visitare la Nave Palinuro e trascorrere una mattinata speciale per alcuni bambini con le loro famiglie, in rappresentanza di tutti i bambini ricoverati al Gaslini. Si tratta di bambini residenti nel territorio spezzino, che nel loro percorso di cura sono stati seguiti dall’Istituto Gaslini e dall’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia; accompagnati dagli operatori de “Il Porto dei piccoli”, ai quali l’associazione offre il proprio servizio a domicilio, perché anche a casa non siano soli ad affrontare la malattia e perché le loro famiglie possano sempre trovare supporto e sostegno.