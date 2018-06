Interventi rimandati al Gaslini, la Regione rassicura: «Nessun ritardo»

Assunzione di nuovo personale e riprogrammazione degli interventi nella data prevista inizialmente, ottimizzando le risorse: Alisa e Regione corrono ai ripari dopo l’annuncio della necessità di rinviare 50 interventi chirurgici fissati a giugno all’ospedale Gaslini, un provvedimento che si è reso necessario proprio alla luce della carenza di organico e delle ferie estive.

«Tutte le famiglie dei pazienti con interventi “rinviati” saranno ricontattate da oggi e nei prossimi giorni per riproporre loro la data dell’intervento fissata inizialmente, o, se ciò non fosse più possibile, una data nell’arco dello stesso mese di giugno o immediatamente vicina, scusandosi per il disagio arrecato», assicura l’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, che in mattinata ha convocato e partecipato alla riunione che si è svolta in Alisa con la direzione dell’Istituto Giannina Gaslini. La direzione dell’ospedale pediatrico ha inoltre precisato che gli interventi rinviati dalla direzione sanitaria erano stati scelti dai primari nella totale tranquillità per la salute dei bimbi.

Da parte di Alisa e della Regione, però, è arrivata la promessa di reperire risorse in grado di ridurre al minimo i disagi per le famiglie e per i piccoli pazienti: per garantire l’esecuzione degli interventi a giugno verranno accelerate le procedure di assunzione di infermieri e specialisti, in modo da recuperare un'unità anestesiologica e 3 o 4 unità infermieristiche che consentiranno di aprire un’ulteriore sala operatoria, recuperando così circa 17 sedute nel mese di giugno: con una media di 3 o 4 interventi a seduta, si potranno recuperare almeno 55 interventi, ri-prenotando quindi tutti i pazienti inizialmente rinviati.

Alisa ha inoltre richiesto alla direzione del Gaslini di predisporre al più presto un report dettagliato su quanto accaduto nella programmazione degli interventi, tenendo monitorata la situazione attraverso lo specifico gruppo di lavoro sulle sale operatorie.