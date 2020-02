"Gardenia" dedica la copertina a Villa Durazzo Pallavicini

È dedicata a Genova la copertina di "Gardenia", il mensile che si occupa di fiori, orti, piante e giardini.

In particolare, la foto di copertina e i servizi sono incentrati su Villa Durazzo Pallavicini di Pegli, descritta come "giardino iniziatico".

E in effetti, come viene spiegato all'interno, il parco è un vero e proprio teatro all'aperto di otto ettari, progettato da Michele Canzio, scenografo del Carlo Felice. Praticamente un'intera porzione di collina affacciata sul mare, progettata nell'800 come una successione di scene diverse, per stupire i visitatori e condurli in un viaggio dell'anima.

Insomma una meraviglia per gli occhi: a Villa Pallavicini vengono organizzate numerose visite guidate per far riscoprire il fascino del parco di giorno, di sera e nelle festività. Dal Giardino di Flora all'obelisco, dal Castello del Capitano alla Sala degli stucchi, dal Lago Grande al Tempo di Flora, le meraviglie botaniche e artistiche non mancano.