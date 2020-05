La funicolare Zecca-Righi chiude per tre mesi per il collaudo trentennale

Anche la funicolare Zecca-Righi chiude per essere sottoposta al collaudo trentennale. L’impianto che collega largo Zecca alle alture di Castelletto chiuderà il 3 giugno, data in cui inizieranno i lavori di manutenzione che dureranno circa 3 mesi.

Per cercare di accorciare al massimo i tempo, le sette ditte incaricate di effettuare la manutenzione lavoreranno in contemporanea, anche nel mese di agosto e quando possibile anche di notte.

L’importo erogato da Amt per il gli impianti verticali è di 2,5 milioni di euro, e per la funicolare Zecca-Righi sono previsti controlli sul parti in movimento, opere civili e componenti a terra. In sostituzione della funicolare, dal 3 giugno entreranno in funzione due linee di bus sostitutivi:

- La linea F1, che collega piazza Bandiera al Righi (funicolare) con transito in corso Carbonara, Oregina e via Costanzi, sarà in servizio dalle 6.45 alle 20.15.

- La linea F2, che collega piazza Bandiera a San Simone con transito in corso Carbonara e via Piaggio, sarà in servizio dalle 6.25 alle 21.20.