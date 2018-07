Anche due spiagge liguri tra "le più spettacolari del 2018" per Forbes

Ci sono anche due spiagge della Liguria tra quelle consigliate dalla rivista statunitense Forbes per l’estate 2018: in un articolo pubblicato nei giorni scorsi sul sito, la giornalista Catherine Sabino (la stessa che aveva già decantato le lodi di Camogli) ha stilato un elenco dei 7 litorali “più spettacolari” da visitare nella bella stagione, inserendone ben due liguri.

Si tratta dei Balzi Rossi, baia che sorge a pochi km da Ventimiglia e dal confine francese, e della spiaggia di San Fruttuoso, entrambe descritte come gioielli incontaminati: nel primo caso, la giornalista descrive la meravigliosa spiaggia incastonata tra le rocce, che con le grotte e il museo costituisce il sito archeologico che fa parte della frazione di Grimaldi, sottolineando la necessità di utilizzare la barca per raggiungerla.

Anche San Fruttuoso viene descritta come un luogo fuori dal tempo, in cui godere di “una sensazione di evasione: accessibile solo in barca o attraverso un sentiero che si snoda lungo il monte di Portofino - si legge su Forbes - questa baia, con una piccola spiaccia e mare blu e verde, è sede di un edificio molto importante, l’Abbazia di San Fruttuoso”. La giornalista canta le lodi della pasta al pesto cucinata nel ristorante a conduzione familiare, e dei concerti ospitati in estate proprio tra le mura dell’Abbazia.

Oltre alle due spiagge liguri, Forbes inserisce nell’elenco anche location mozzafiato come Praia a Mare, in Calabria, la cala dei Turchi, in Sicilia, Pescoluse, in Puglia, Cala Corsare in Sardegna e Le due sorelle in Puglia.