Alla Foce un nuovo parcheggio libero da 280 posti

Nuovi posti auto gratuiti alla Foce per far fronte alla cronica carenza, sentita ancora di più dopo l'apertura dei cantieri per la copertura del Bisagno e per il ripristino delle aiuole in viale Brigate Partigiane.

Il nuovo parcheggio da 280 posti auto, tutti gratuiti, è stato allestito in piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, venendo incontro alle richieste dei residenti del Municipio VIII Medio Levante. Si tratta di un'iniziativa sperimentale che avrà la durata di un anno, e che trasforma un'area di 6.800 metri quadrati in uno spazio a strisce bianche che consente a 280 veicoli di sostare gratuitamente. Lo spiazzo fa parte di una più ampia area demaniale concessa dall'Autorità di sistema portuale al Comune di Genova, che comprende piazzale Kennedy e piazzale Martin Luther King (quest'ultimo già adibito a parcheggio a pagamento gestito da Genova Parcheggi).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per consentire l'apertura del parcheggio, Aster si è occupata della segnaletica orizzontale e verticale e l'area è stata delimitata da new jersey di cemento: «Il nuovo parcheggio libero, aperto 24 ore su 24, darà un grande sollievo al quartiere della Foce, in cui i parcheggi sono pochi - ha detto l'assessore ai Trasporti e Mobilità integrata, Matteo Campora - Sarà inoltre un aiuto per le attività commerciali, non appena sarà terminata l'emergenza. Ringrazio il settore mobilità del Comune e Aster per il lavoro svolto».