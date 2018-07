Camogli, la giornalista del Financial Times a lezione di pesto

Dopo il Guardian, il New York Times, El Pais e Forbes, anche il Financial Times si aggiunge alla lista degli illustri rappresentanti della stampa estera che cantano le lodi della Liguria. Nello specifico, di Camogli, che negli ultimi tempi è stata indiscussa protagonista per i media.

Questa volta a diventare virale è stato un video che vede la giornalista Rebecca Rose “arrampicarsi” sino a San Fruttuoso per scoprire direttamente alla fonte come preparare il pesto perfetto: «Sono venuta qui 15 anni fa, camminando per ore, e ricordo di avere mangiato la più buona pasta al pesto della mia vita», spiega la Rose nella clip intitolata “Liguria: una lezione nel luogo di nascita del pesto”.

Maestri d’eccezione Mariangela e Renzo, depositari della tradizione culinaria del ristorante Da Laura, un’istituzione per chiunque voglia gustare piatti tipici liguri a due passi da un luogo straordinario come l’abbazia di San Fruttuoso: olio extravergine d’oliva, aglio, pinoli, sale grosso, parmigiano e basilico (ovviamente) gli ingredienti disposti su un tavolo davanti alla giornalista, di fianco un mortaio “che è appartenuto a mia nonna, avrà almeno 100 anni”, spiega Claudio, il figlio di Mariangela e Renzo, che gestisce il ristorante insieme ai parenti.

La bontà e la qualità degli ingredienti sono, per la famiglia di ristoratori, la chiave per ottenere il miglior pesto possibile: una volta trovati un buon olio d’oliva, un ottimo basilico e i pinoli, molto olio di gomito e passione. A esaltare il gusto di quello preparato insieme con la giornalista americana, i “mandilli” fatti in casa, descritti come “lasagne tirate molto sottili”: il risultato è un piatto di pasta che la Rose ha divorato annaffiandolo con un bicchiere di bianco e augurandosi di “prendere di più la vita come fanno gli italiani: buon cibo, buon vino, circondati dalla famiglia e con una colazione a base di focaccia con le cipolle e vino”: