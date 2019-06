Festival Internazionale di Nervi, il Comune cerca volontari

Aaa, cercasi volontari per il Festival Internazionale di Nervi: in vista della manifestazione organizzata nei Parchi dal 2 al 20 luglio, il Comune di Genova ha lanciato un appello a chiunque voglia mettersi a disposizione per dare una mano a gestire un evento che per quasi due settimane porterà grandi nomi della musica e della danza nel levante genovese.

Tra gli ospiti in cartellone, infatti, ci sono Giorgia, Carmen Consoli, i tenorini del Volo, Francesco De Gregori e ancora The Tokyo Ballet e Les Ballets Trockadero de Montecarlo: l’organizzazione del Festival è alla ricerca di persone tra i 16 e i 70 anni che possano aiutare a gestire gli eventi e ad accogliere gli spettatori, risorse che verranno impiegate sulla base delle esigenze. Le domande possono essere inviate sino all 28 giugno compilando il modulo sul sito del Comune di Genova.

Aster, intanto, ha iniziato l’allestimento per il festival all’interno dei Parchi: diversi gli uomini al lavoro per arrivare in tempo al 2 luglio, giorno in cui si esibirà Giorgia per aprire la kermesse.