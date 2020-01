Festival di Sanremo, Dua Lipa e Lewis Capaldi super ospiti all'Ariston

Ci sarà anche Dua Lipa tra i super ospiti della nuova edizione del Festival di Sanremo, in onda dal 4 febbraio su Rai Uno. La star 24enne, origini albanesi ma naturalizzata britannica, sarà sul palco dell’Ariston insieme con Tiziano Ferro (presente tutte e cinque le serate insieme con Fiorello), Mika, Lewis Capaldi, Salmo, Massimo Ranieri e Johnny Dorelli, gli altri ospiti “canori” già confermati della kermesse.

A svelare la presenza di Dua Lipa alla 70esima edizione del Festival è stato il conduttore Amadeus, che ha anche confermato che si tratterà di una kermesse al femminile. Tante, infatti, le donne che lo affiancheranno sul palco, da Antonella Clerici a Diletta Leotta, da Emma D'Aquino a Laura Chimenti passando per Francesca Sofia Novello, Monica Bellucci, Sabrina Salerno, Georgina Rodriguez e la tanto contestata Rula Jebreal.

Un Sanremo ricco di ospiti, insomma, in cui il padrone di casa Amadeus non avrà problemi a condividere il palco con grandi nomi. Dua Lipa, insieme con Lewis Capaldi, è sicuramente quello più chiacchierato: autrice di hit come “Be The One”, “New Rules” e “Don’t Start Now”, ha al suo attivo un Grammy come miglior artista esordiente ottenuto nel 2019 e, tornando indietro di qualche anno, la vittoria nella categoria Best Pop agli Mtv Europe Music Award del 2018.

La cantante 25enne salirà sul palco venerdì 7 febbraio, mentre Capaldi, 23enne scozzese e nuovo enfant prodige del panorama musicale mondiale, si esibirà giovedì 6 febbraio, terza serata del Festival di Sanremo, in cui è atteso anche Mika. Non è escluso che prima del 4 febbraio alla già lunga lista di ospiti si aggiungano altri nomi: Amadeus ha confermato di essere in trattativa con Al Bano e Romina Power, con Zucchero e con Ultimo.