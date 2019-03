Ferrero partecipa ai "Soliti Ignoti" e svela: «Allevo conigli»

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha partecipato a "I Soliti Ignoti" come ospite vip nella puntata di sabato 9 marzo 2019 insieme a Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Claudio Amendola, Gabriella Pession e Diana Del Bufalo. Nella trasmissione della Rai presentata da Amadeus la concorrente doveva indovinare una curiosità sulla vita privata dei concorrenti per vincere un ricco montepremi.

Le opzioni disponibili tutte molto particolari: da "balla il tip tap" a "colleziona reggiseni", passando per "non riesce a prendere la patente", "ha attraversato l'Alaska in bici" e "vendeva scarponi da sci". Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato uno degli ultimi vip a scendere in campo quando erano rimaste solamente due opzioni: "è diventato nonno a 39 anni" e "alleva conigli". Tra lo stupore del pubblico la concorrente ha indovinato la risposta giusta, Massimo Ferrero, per passione, alleva conigli. «Ho una casa in campagna e ho moltissimi conigli. Sono animali antichissimi che arrivano dalla Spagna e che oggi sono il terzo animale da compagnia dopo cane e gatto, piacciono molto ai bambini».

