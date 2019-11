Una targa per la più antica bottega storica della città

Nei prossimi giorni la più antica bottega storica di Genova potrà essere riconosciuta anche grazie a una targa, che verrà scoperta nel corso di una cerimonia, officiata dal sindaco Marco Bucci in presenza delle autorità. L'appuntamento è per sabato 23 novembre alle ore 10 presso la farmacia del Convento dei Frati Carmelitani Scalzi di Genova, in piazza Sant'Anna.

L'antica farmacia di Sant'Anna è un luogo suggestivo e iconico per Genova. A partire dalla fondazione del Convento avvenuta nel 1584 i frati si occupavano della raccolta delle erbe officinali che circondavano l'area conventuale, nonché della preparazione dei rimedi erboristici, utilizzati per curare la comunità religiosa.

Dal 1652 è documentata l'esistenza di una spezieria aperta al pubblico. Grazie all'operosità e allo studio che i frati vi dedicarono, alle ricette magistrali (tramandate da padre in padre, aggiornate in relazione al progresso scientifico) l'attività è proseguita sino a oggi senza interruzione o cambi di proprietà.

È soprattutto per il passaparola scaturito dall'efficacia dei prodotti a base di erbe, formulati per ristabilire l'equilibrio dell'organismo, che vengono riconosciuti alla farmacia meriti di rarità ed esclusività.

La farmacia si trova all'interno del convento dei frati Carmelitani scalzi situato sulla sommità del poggio di Bachernia, nel quartiere di Castelletto, raggiungibile con la funicolare di Sant'Anna direttamente dal centro.

Nel convento si trovano la chiesa - esempio tipico del barocchetto genovese, con le opere del Fiasella, di autori barocchi di scuola genovese e romana -, un roseto - ricco di varietà officinali come la rosa centifoglia, usata per la preparazione del famoso sciroppo di rose - una biblioteca - storica custodia di volumi antichi, erbari e saggi botanici fregiati da preziose miniature.

L'intero complesso è visitabile partecipando a visite mensili gratuite guidate sia dall’architetto Silvia Piacentini, un viaggio alla scoperta della storia e dell’arte del Convento, sia da frate Ezio, erborista e tutore della storia della farmacia, delle curiosità sulle piante officinali, dei preziosi rimedi erboristici.