San Giovanni, a Matteotti si prepara il falò: mascherine e distanza di sicurezza per i partecipanti

Massimo 900 persone, tutte con la mascherina, e nel rispetto del distanziamento sociale indicato con una serie di adesivi: in piazza Matteotti fervono i preparativi per il tradizionale falò di San Giovanni, appuntamento imperdibile per festeggiare il patrono del capoluogo ligure.

L’appuntamento con il falò è per le 23.30 davanti a Palazzo Ducale, e l’area è già stata transennata e allestita. Il compito di dare il via ai festeggiamenti è affidato al sindaco Marco Bucci, accompagnato dal presidente della Regione, Giovanni Toti. Si potrà partecipare senza prenotazione, ma rispettando le norme anti-contagio e con un numero contingentato: il controllo verrà affidato ai volontari della Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il falò sarà preceduto da una versione online dell’ormai tradizionale appuntamento con il Ghost Tour: organizzato dal Circolo Culturale Fondazione Amon, partner del Comune di Genova, diventa virtuale. Accessibile da smartphone e desktop, sarà visibile dalle ore 20.30 su www.visitgenoa.it e sul sito www.sangiovannix3.it. Sul sito saranno disponibili una serie di schede posizionate su una mappa interattiva, che rappresentano le 8 tappe del Ghost Tour: la vecchina fantasma di vico dei Librai; la Misteriosa Dama Nera, una Strega Chiamata Caterina, Tommasina Spinola e il suo amor perfetto, il Fantasma dal Mantello di Porpora (chiesa San Donato); Branca Doria e la Colonna Macchiata di Sangue (chiesa San Matteo), il fantasma di Paganini (Palazzo Ducale); Leila Carbone il Fantasma dell’Opera (Teatro Carlo Felice).

La guida turistica Roberta Mazzucco illustrerà gli aspetti storici e architettonici, mentre a raccontare le storie sarà Marco Alex Pepè, autore dei libri Genova Magica e Stregata e Liguria Magica e Stregata.