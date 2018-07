Anche Genova protagonista del nuovo video di Fabio Rovazzi

Oltre 4,4 milioni di visualizzazioni in meno di una settimana su YouTube, migliaia di commenti e condivisioni sui social network, passaggi continui in radio. Scoppia la “Rovazzi-mania” dopo l’uscita del nuovo video di Fabio Rovazzi, “Faccio quello che voglio”, in cui oltre al lungo elenco di “guest-star” spicca un’altra protagonista: Genova.

Lo youtuber milanese lanciato da Fedez ha infatti scelto il capoluogo ligure come set della seconda parte del video del suo quarto singolo (di 9 minuti, i primi 5 sono ambientati a Milano), trasformandosi in una sorta di “James Bond” in fuga dalla polizia: un furto commesso all’ombra della Madonnina che lo vedrà fuggire verso la Liguria, inseguito da polizia, uomini in nero ed elicotteri, con camei di Al Bano, Emma Marrone, Nek, Carlo Cracco, Diletta Leotta, Eros Ramazzotti, Fabio Volo, Rita Pavone e Massimo Boldi.

Tra le location genovesi scelte per le riprese (con la collaborazione della Genova Liguria Film Commission) ci sono il monte Fasce, piazzale Kennedy (dove sono state girate alcune scene in auto con stunt), e poi il caveau di una filiale della banca Carige e la zona davanti a Boccadasse per l’inseguimento in mare: tutto condensato in un video che promette di diventare il nuovo tormentone dell’estate 2018.