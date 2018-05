Euroflora, nuovo biglietto gratis per chi l'ha visitata sotto la pioggia

Chi ha visitato Euroflora lo scorso 2 maggio con il maltempo potrà tornare gratuitamente, stavolta sperando nel sole: gli organizzatori della manifestazione hanno confermato che presentando alla biglietteria di piazzale Kennedy il biglietto d’ingresso datato 2 maggio sarà possibile ottenere un biglietto sostitutivo per una delle due giornate dell’ultimo fine settimana della kermesse.

La possibilità di ottenere un nuovo biglietto era già stata anticipata dal sindaco Marco Bucci proprio mercoledì mattina, alla luce delle tantissime persone che avevano già acquistato il biglietto online e che non hanno voluto rinunciare alla manifestazione nonostante la pioggia battente.

Le richieste per il biglietto sostitutivo possono essere effettuate venerdì 4 e sabato 5 maggio dalle 11 alle 15, esclusivamente alla biglietteria di piazzale Kennedy, e non potranno essere cambiati più di due biglietti a persona. La manifestazione si conclude domenica 6 maggio, e nell’emissione dei nuovi biglietti l’organizzazione terrà conto della capienza massima dei Parchi di Nervi (20mila persone) cercando di non superarlo.