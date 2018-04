Da via Roma a Cesarea sino in via Luccoli: esplode "l'ombrello-mania"

Il Civ Sestiere Carlo Felice e Il Giardino di Cesarea li hanno scelti multicolore, quello di via Luccoli li ha preferiti bianchi per lasciar filtrare la luce nei vicoli della città vecchia. A prescindere dal colore, però, il tema che il centro città ha scelto per festeggiare Euroflora è uno solo: quello degli ombrelli.

Dopo Galleria Mazzini, infatti, anche via Luccoli, salita Santa Caterina, via Roma e via Cesarea si sono riempite degli "ombrelli fluttuanti" scelti dai Civ per abbellire la città in vista di Euroflora: installazioni compleamente autofinanziate che le attività commerciali hanno deciso di finanziare raccogliendo l'invito dell'assessorato al Commercio e dell'assessore Paola Bordilli, che - come ha spiegato lei stessa a Genova Today - ha voluto coinvolgere la cittadinanza aprendo a contributi volontari così come già accaduto per il Salone Nautico, per Halloween e per Natale.

Il Comune, dal canto suoi, ha deciso di premiare la creatività dei Civ con due concorsi legati proprio all'addobbo e alla vetrina che meglio rappresenteranno e valorizzeranno il tema Euroflora. E in tutta la città fervono i preparativi in vista dell'inaugurazione del 21 aprile e del fischio d'inizio delle "Euroflora Weeks", le due settimane di eventi e manifestazioni collaterali alla kermesse organizzata nei Parchi di Nervi.

Gli ombrelli, nel frattempo, sono ormai diventati virali: basta dare un'occhiata a Instagram per scoprire che sono centinaia le foto che li ritraggono, e anche se non manca qualche "mugugno" tipicamente genovese, la stragrande maggioranza dei cittadini sembra avere apprezzato l'iniziativa.